Hospital de Niterói romove campanha em prol de bebês prematuros

No mês de novembro, a cidade de Niterói ganha um importante aliado na conscientização sobre a prematuridade e no cuidado com bebês que nascem antes do tempo. O São Francisco Hospital e Maternidade está promovendo a Campanha "Novembro Roxo", uma iniciativa que visa destacar a importância de sensibilizar a atenção para uma questão de saúde que afeta milhões de bebês e suas famílias em todo o mundo.

A prematuridade é um desafio que exige atenção especial, e o "Novembro Roxo" surge como um mês dedicado a esse grande propósito. A campanha, que se estende ao longo de todo o mês, oferece uma série de atividades e iniciativas especiais.

Uma das facetas centrais da campanha é a produção de conteúdos informativos disponíveis nos canais digitais do hospital. Esses vídeos contam com a participação da equipe multidisciplinar da UTI NEONATAL (Unidade de Terapia Intensiva Neonatal), que compartilha informações valiosas sobre o tema. Além disso, o São Francisco Hospital e Maternidade programou dois encontros especiais, voltados para pais e familiares dos bebês prematuros que estão atualmente em tratamento na UTI NEONATAL. Esses encontros têm como objetivo proporcionar um espaço de compartilhamento de experiências e apoio mútuo. Além disso, pais que já passaram por essa experiência e receberam alta também serão convidados a compartilhar suas histórias e os desafios enfrentados durante sua permanência no hospital.

Adriane Proba, gerente técnica do hospital, destaca: "O São Francisco Hospital e Maternidade está comprometido em fornecer apoio e conscientização sobre a prematuridade, enfatizando a importância do cuidado com bebês prematuros e suas famílias não apenas durante o mês de novembro, mas constantemente tendo dedicação da equipe e a responsabilidade em promover uma assistência de excelência, visando o desenvolvimento adequado e a qualidade de vida das crianças prematuras."



A escolha da cor roxa como símbolo dessa campanha não é por acaso. O roxo frequentemente está associado a qualidades como sensibilidade, compaixão e empatia, características essenciais no cuidado de bebês prematuros e suas famílias.

O "Novembro Roxo" serve como um lembrete à sociedade sobre a importância de compreender as causas da prematuridade, apoiar as famílias que passam por essa experiência e promover melhores práticas de cuidados neonatais. Com essa iniciativa, o São Francisco Hospital e Maternidade reforça seu compromisso com a saúde e o bem-estar das crianças prematuras e suas famílias, destacando a importância de uma sociedade mais consciente e solidária.