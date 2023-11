Corpo de Elizangela será velado em cerimônia aberta ao público

A atriz Elizangela será velada no Crematório do Cemitério da Penitência, no Caju, neste sábado (4), das 13h às 17h. A despedida acontecerá na capela ecumênica 1 do cemitério vertical, no Rio. A cerimônia será aberta ao público até às 15h e, partir deste horário, será reservada aos amigos e familiares. Às 17h, o corpo será encaminhado para a cremação.

Elizangela morreu aos 68 anos, em Guapimirim, na sexta-feira (3). Segundo a prefeitura, a atriz deu entrada no Hospital Municipal José Rabello de Mello com um quadro de parada respiratória. Vários amigos e famosos lamentaram a morte da artista nas redes sociais. Lauro Santanna, empresário da atriz, confirmou que ela tinha enfisema pulmonar, mas disse que a morte não teve relação com a covid-19.

"Ela não estava doente e conversamos muito na noite anterior. Rimos muito e falamos do projeto de teatro que ela iria fazer. Estava muito feliz que iria voltar ao teatro. É isso. Muito triste. (Ela tinha enfisema) Mas estava completamente controlado. Importante: Não teve nada relacionado a Covid-19 conforme muitos publicaram. Ela estava muito bem", garantiu.



Trajetória de Elizangela

A artista começou a trabalhar como atriz aos 7 anos de idade, fazendo comerciais ao vivo na década de 1970. Descoberta por um produtor da TV Excelsior, foi chamada para estrelar o programa de entrevistas "A Outra Face do Artista". Aos 10 anos, apresentava o programa de auditório "Essa Gente Inocente".

Em 1966, Elizangela saiu da Excelsior e começou a trabalhar na Globo, onde participou de "Capitão Furacão", primeiro programa infantil da emissora. Depois, começou também como apresentadora de outro programa de variedades, "Show da Cidade", e logo estreou no cinema, com "Quelé do Pajeú", seguido de "O Enterro da Cafetina", e "Vale do Canaã".

Aos 15 anos, foi convidada para trabalhar em sua primeira novela "O Cafona" e depois fez "Bandeira 2". As novelas se sucederam, com "Cavalo de Aço" (1973), "Supermanoela" (1974), "Cuca Legal" (1975), "Pecado Capital" (1975), "Locomotivas" (1977) e "Feijão Maravilha" (1979).

Ela participou dos humorísticos de Jô Soares, Chico Anysio e Renato Aragão, Elizângela foi cantora, e esteve em diversas novelas. Em 2010, trabalhou no remake de "Ti-Ti-Ti" e em 2011 foi mãe de Bruna Marquezine em "Aquele Beijo". Elizângela esteve ainda em "Salve Jorge" (2012), "Império" (2014) e "A Força do Querer" (2017), quando fez a mãe de Juliana Paes. E sua última novela foi "A Dona do Pedaço" (2019).