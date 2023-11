Trânsito muda neste sábado (4) para ensaio de rua do Porto da Pedra

O primeiro ensaio técnico de rua da escola de samba Unidos do Porto da Pedra será realizado neste sábado (4), no Centro. A Prefeitura de São Gonçalo, através da Secretaria de Transportes, montou um esquema especial de trânsito na localidade. As interdições serão iniciadas às 19h e o ensaio está previsto para começar às 20h.

Será interditado o tráfego de veículos nas ruas Dr. Feliciano Sodré e Dr. Nilo Peçanha, no trecho compreendido entre as ruas Salvatori e General Antônio Rodrigues até o término do evento.

Durante a interdição, o trânsito dos veículos no sentido Centro/Estrela do Norte será pela Rua Salvatori, Rua Aluísio Neiva e Rua General Antônio Rodrigues. Fica adotado o regime de sentido único de circulação nas Ruas Aluísio Neiva e General Antônio Rodrigues, no sentido Centro/Estrela do Norte.

As ruas Coronel Rodrigues, João de Souza, Eduardo Vieira de Souza, Jorge Soares e Antônio Santos Figueiredo serão interditadas na intercessão com a Rua Dr. Nilo Peçanha.

Fica proibido o estacionamento de veículos nas ruas Dr. Feliciano Sodré, Dr. Nilo Peçanha, Aluísio Neiva, General Antônio Rodrigues e Salvatori. Os veículos que estiverem estacionados em desacordo estarão sujeitos a remoção.

Os ensaios serão realizados nos dias 4, 11, 18 e 25 de novembro, 2, 9 e 15 de dezembro de 2023, e 6 de janeiro de 2024.