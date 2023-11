Polícia prende homem suspeito de aplicar golpes por meio de aplicativos de relacionamento

Policiais civis da 27ª DP (Vicente de Carvalho) e da 24ª DP (Piedade) prenderam um homem em flagrante, nesta terça-feira (31/10), por ameaça e extorsão contra mulheres. O acusado utilizava um aplicativo de relacionamento para conhecer as vítimas e aplicar o golpe.

De acordo com os agentes, o autor adquiria a confiança da vítima, demonstrando ter boas condições financeiras, apresentando-se sempre com um veículo diferente e alegando trabalhar no ramo de entregas de mercadorias luxuosas. Após estabelecer um vínculo, ele iniciava um discurso de que necessitava de dinheiro para quitar uma dívida com a promessa de devolver a quantia assim que a situação se restabelecesse.

Caso a vítima informasse que não possuía mais condições de ajudá-lo, o acusado desaparecia e exigia dinheiro por meio de ameaças enviadas de diferentes números telefônicos. O objetivo era evitar a conexão entre o término do relacionamento e as exigências de transferências de quantias em dinheiro.

Os agentes apuraram ainda que o autor utilizava as contas bancárias das mulheres com quem estava se relacionando para receber o dinheiro.

O acusado foi preso em flagrante, após trabalho de inteligência, no momento em que enviava mensagens às vítimas com quem teve relacionamento amoroso. O telefone celular dele foi apreendido.