Carnaval 2024: Niterói sorteia desfiles de escolas de samba no Caminho Niemeyer

Desfiles mais uma vez serão realizados no Caminho Niemeyer, no Centro da cidade - Foto: Divulgação

Desfiles mais uma vez serão realizados no Caminho Niemeyer, no Centro da cidade - Foto: Divulgação

O 'mundo' do samba conheceu, na noite da última quinta-feira, (26), a ordem dos desfiles oficiais a serem realizados pelas agremiações nos dia 2 e 3 de fevereiro de 2024, no Caminho Niemeyer, no Centro da cidade. O sorteio aconteceu no Praia Clube de São Francisco, na Zona Sul da Cidade, e reuniu os representantes das 20 agremiações que vão participar da festa, que mais uma vez terá entrada gratuita e algumas novidades, como um novo trajeto, para as apresentações.

O Caminho Niemeyer vai sediar, pelo terceiro ano consecutivo, os desfiles oficiais das agremiações dos Grupos A, B e C, filiadas à União das Escolas de Samba e Blocos Carnavalescos de Niterói (Uesbcn) e a Liga das Escolas de Samba de Niterói (Lesnit).

Melhorias - Esse ano a Empresa Niterói, Lazer e Turismo (Neltur), promete, com mais antecedência, a partir do fim do ano, o início do pagamento da subvenção e a definição do local que será utilizado como barracão para a preparação mais adequada das agremiações. O ponto de preparação das escolas esse ano deverá ficar em um imóvel na Rua Visconde de Sepetiba., também no Centro da cidade.

Atraso - No Carnaval de 2023, essas questões foram definidas faltando cerca de três semanas para o Carnaval, o que levou a Prefeitura a transferir os desfiles para a primeira semana após os festejos oficiais do Momo, a pedido dos próprios sambistas.

Confira a ordem dos desfile da escola de samba no Carnaval de Niterói em 2024



Grupo C - Dia 2 de Fevereiro)



1 -Balanço do Fonseca



2 - Bem Amado



3 - Galo de ouro



4 - Tá Rindo Por Quê



Grupo B (2 de Fevereiro)

1 - Império de Charitas

2 - Batistão

3 - Cacique de São José

4 - Combinado do amor

5 - Garra de ouro

6 - Unidos do Sacramento

7 - Mocidade Independente do Icaraí

8 - Paraíso da Bonfim

Grupo A (3 de Fevereiro)



1- Império de Araribóia



2 -Alegria da zona Norte

3 - Folia do Viradouro

4 -Magnólia Brasil

5 -Unidos da Região Oceânica

6 -Sabiá

7- Souza Soares

8-Experimenta da Ilha da Conceição