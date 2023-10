Grupo Cavaleiros da Fronteira celebra primeiro aniversário em São Gonçalo

Uma programação especial está sendo preparada pelos integrantes do grupo de cavalgadas 'Cavaleiros da Fronteira', um dos mais tradicionais de São Gonçalo, para celebrar o primeiro aniversário, no próximo dia 5 de novembro.

A celebração inclui a tradicional 'Cavalgada do Amigo', passeio com os animais pelas ruas do Campo Novo e Maria Paula, seguido de shows musicais, com a presença de atrações variadas: Sheik do Forró, DJ MT22, Bruno Kennedy e Bell Almeida, Shaieny Queiróz, Gleison do Piseiro, Deivid Carioca e Daniel Locutor. Os shows musicais vão acontecer no Campo do Beira Rio, no Campo Novo.

"Para quem quer estar presente desde o início, já na cavalgada, a concentração está marcada para às 10h, em frente ao Estabelecimento 'Maurício da Pipa', no Campo Novo", avisa Zé Pretinho, um dos membros do Grupo Cavaleiros da Fronteira e organizadores do evento.