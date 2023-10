Lula se pronuncia sobre violência no Rio de Janeiro

A morte do miliciano Faustão impactou a cidade do Rio de Janeiro, e 35 ônibus foram queimados em resposta à morte do criminoso. Nesta terça-feira (24), o Presidente da República Luís Inácio Lula da Silva se manifestou em sua live semanal sobre a situação causada na capital. O presidente afirmou que está em conversa com o governador Cláudio Castro e o Ministro da Justiça e Segurança, Flávio Dino, para investigar formas de combater o armamento e a insegurança instalada na cidade.

Segundo o presidente, o objetivo é que haja um aumento da fiscalização federal em aeroportos e portos do Rio de Janeiro.

“O problema da violência no Rio termina sendo um problema do Brasil. Hoje eu vou conversar com o ministro da Defesa, na perspectiva de fazer com que a aeronáutica possa ter uma intervenção maior nos aeroportos e a marinha possa ter uma intervenção maior nos portos do Rio de Janeiro, para ver se a gente consegue combater o crime organizado, o narcotráfico e tráfico de armas”, contou Lula.

O presidente negou haver intenção de fazer uma intervenção militar no estado. Segundo Lula, o chefe de Estado não quer tirar a autoridade dos poderes estaduais, o governador Cláudio Castro, e o prefeito Eduardo Paes.