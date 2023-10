Prefeitura de Maricá fecha retorno do Flamengo para construção do elevado

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Trânsito e Engenharia Viária (Sectran), realiza a partir das 8h desta terça-feira (24/10), a interdição do retorno do Flamengo, no cruzamento com a RJ 114, na altura do km 29,5. O bloqueio é necessário devido à nova etapa das obras de construção da estrutura do elevado realizada pela autarquia Serviços de Obras de Maricá (Somar), que tem previsão de seis meses de duração.

Com a alteração, os motoristas que estiverem trafegando pela Avenida Roberto Silveira em direção à Ubatiba, ao Silvado e a Itaboraí terão que seguir até o próximo retorno, localizado após a entrada do Condado, a cerca de 1,2km.

O mesmo percurso deve ser realizado pelos moradores do Marquês e os condutores que estiverem se dirigindo para Niterói. Estes últimos, precisarão acessar ainda, um pequeno trecho em mão dupla, em frente ao Condomínio Helena Varella.

Vale destacar que todas as travessias da RJ 106, localizadas entre o Flamengo e o novo retorno, estarão bloqueadas. Orientadores e agentes de trânsito estarão ao longo do percurso para auxiliar motoristas e pedestres.

O secretário de Trânsito e Engenharia Viária, Marcinho da Construção, explica quais são as novas estratégias adotadas para minimizar o impacto no trânsito da cidade e pede a colaboração da população nesse período de mudanças no trânsito com o avanço das obras.

“Essa é uma obra muito grande que vai resolver o problema da saída do Flamengo. Aqui, tudo foi pensado para trazer o mínimo possível de transtorno para que o motorista continue utilizando a Av. Roberto Silveira. A volta será um pouco maior, mas não terá mais que ficar esperando os veículos que vêm da RJ 106 e muitas vezes causam engarrafamento. O tempo será compensado. Além disso, ao utilizar essa via, o motorista ajuda a desafogar a entrada da avenida e o acesso ao Centro da cidade. Peço a colaboração de todos, mais uma vez, para seguirmos nesse objetivo de trazer segurança e fluidez ao trânsito”, explicou o secretário de Trânsito e Engenharia Viária, Marcinho da Construção.