Mulher sofre mal súbito e morre em banheiro do Terminal de Niterói

Uma mulher de 65 anos, identificada como Nadge de Souza, sofreu um mal súbito e veio a óbito em um dos banheiros do Terminal Presidente João Goulart, na Avenida Visconde do Rio Branco, no Centro de Niterói. O fato aconteceu no fim da manhã desta quarta-feira (18).

Por volta das 11h30, o 3° Grupamento de Bombeiro Militar (GBM) foi acionado para atender a uma ocorrência no Centro de Niterói. Agentes do quartel de Charitas atenderam a solicitação, mas a mulher não resistiu e morreu no local.