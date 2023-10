Campanha distribui ingressos para show da Alcione a quem doar sangue em SG

Através de uma parceria do Hemonúcleo de São Gonçalo com a Escola de Samba Unidos do Porto da Pedra, 100 ingressos serão distribuídos para o show da cantora Alcione para aqueles que doarem sangue nesta terça (17) e quarta-feira (18). Serão, ao todo, 100 ingressos oferecidos aos doadores, sendo para os 50 primeiros que chegarem à unidade, a partir das 10h, nesta terça-feira (17), e 50 para os primeiros que doarem na quarta (18), no mesmo horário.

O objetivo da ação é fortalecer o estoque de sangue do Hemonúcleo de São Gonçalo, que atende a todos os hospitais municipais da cidade, além de enviar bolsas de sangue também para o Hemorio.

Os doadores receberão um ingresso individual para o espetáculo, que vai acontecer no dia 1º de novembro, véspera de feriado, na quadra da escola de samba Porto da Pedra. Alcione está em turnê por todo o país com o show que celebra seus 50 anos de dedicação e amor à música.

Ao chegar no Hemonúcleo, o doador passa por uma triagem clínica, com entrevista, verificação da pressão arterial e faz o teste de anemia para saber se está apto a realizar a coleta. A doação de sangue é rápida e indolor.

Os requisitos necessários para doar são: pesar 50kg ou mais, ter entre 16 e 69 anos de idade (para menores de idade é necessário autorização dos responsáveis), ter um boa noite de sono, uma alimentação saudável, evitando alimentos gordurosos e não ter feito piercing e tatuagem há menos de seis meses. Não é preciso estar em jejum.

O Hemonúcleo de São Gonçalo fica na Praça Estephânia de Carvalho, s/nº, anexo ao Polo Sanitário Washington Luiz, no bairro Zé Garoto.