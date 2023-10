Magnólia Brasil realiza feijoada e roda de samba nesse domingo (15)

Agremiaçção da Zoina Norte realiza eliminatória no concurso para escolha do hino oficial no Carnaval de 2024 - Foto: Divulgação/Magnólia Brasil

A atual campeã do Grupo A do Carnaval de Niterói, a Escola de Samba Magnólia Brasil, abre as portas, neste domingo (15), a partir das 13h, em um evento preparatório para o próximo desfile oficial, no Carnaval de Niterói, no Caminho Niemeyer, em fevereiro de 2024. O encontro começa a partir das 13h, com a tradicional feijoada, seguida de uma roda de samba liderada pelo Mestre Badico do Brasil, diretor de bateria da azul e branca. À noite, com início previsto para 22h, haverá a primeira eliminatória dos sambas concorrentes para o enredo 'O Dia Em Que o Lorde Visitou Meu Paraíso', a ser apresentado no desfile do ano que vem.

Nos intervalos da roda de samba, quem comanda as 'carrapetas' é o DJ Bochecha, com música eletrônica ' para animar o público presente. O evento acontece no local de ensaios da escola, na Travessa Magnólia Brasil, em área anexa ao Restaurante do Renatinho.

No Carnaval de 2023, a Magnólia Brasil conquistou o título do principal grupo do Carnaval de Niterói com o enredo que falava sobra a vida e a obra de Dona Ivone Lara, a 'Dama' do samba brasileiro, idealizado pelo atual carnavalesco Roberto Oliveira.

Esse ano, a escola aposta em uma bem humorada história, que seria fictícia, mas é dada como real entre os antepassados dos moradores da comunidade Magólia Brasil: a visita do Lord Inglês Charles Darwin à região. O pesquisador estrageiro e sua expdedição, nos idos anos do Brasil colonial, teriam sido recebidos primeiro em São Lourenço, na aldeia da Tribó Temiminós, e tido uma encantadora passagem pela floresta que existia naquele local.

A suposta visita do Lorde é que dá a 'tônica' do enredo para a escola mostrar a beleza e os encantos do lugar no passado, numa história que termina em festa para Darwin e sua expedição, feita pelos índidos e membros de outros grupos quilombolas que viviam na Vila Real, a Niterói do passado.

A Magólia Brasil também foi campeã do Grupo A de Niterói em 2020, com a reedição do enredo 'Estácio Berço do Samba' apresentado pela Escola Estácio de Sá no Carnaval de 1980 no Rio de Janeiro.