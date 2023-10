Motociclista sofre acidente após perseguição da PRF em Niterói

Um motociclista colidiu de frente com a mureta da via na manhã desta sexta-feira (13), durante uma perseguição de agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Barreto, em Niterói. O acidente aconteceu próximo à quadra da escola de samba Unidos do Viradouro, perto do Avenida do Contorno. Apesar da batida, o condutor da moto foi liberado no local.

Segundo o relato de testemunhas, os agentes estavam em perseguição quando a motociclista apareceu na via, vindo pela contramão. Para desviar, ele acabou atingindo a mureta. A motocicleta foi recolhida pelos agentes no local. Ainda não há detalhes a respeito da ação dos oficiais. O motociclista foi atendido no local e não precisou ser levado à uma unidade de saúde.

*Em apuração

Leia também:

➢ Dupla é presa com drogas em Guaxindiba, São Gonçalo