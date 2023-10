ANP divulga resultados de ações de fiscalização de combustíveis

Entre os dias 2 e 5 de outubro, a ANP realizou ações de fiscalização no mercado de combustíveis em 18 unidades da Federação, em todas as regiões do país.

Nas ações, os fiscais verificaram a qualidade dos combustíveis, o fornecimento do volume correto pelas bombas medidoras, a adequação dos equipamentos e dos instrumentos necessários ao correto manuseio dos produtos, bem como as documentações de autorização de funcionamento das empresas e as relativas às movimentações dos combustíveis.

Na semana, teve destaque a participação da ANP na operação de desintrusão da Terra Indígena Apyterewa, no Pará, com diversos órgãos, entre os quais: Força Nacional, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, Exército, ICMBio, Ibama, Ministério Público Federal, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) e Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

A Agência também atuou em parceria com diversos órgãos públicos em outros estados. Neste período, houve operações conjuntas, por exemplo, com Ministério Público do Paraná (MPPR), a Polícia Civil do Distrito Federal, o Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe (ITPS), entre outros.

No Rio de Janeiro, a ANP fiscalizou seis postos revendedores de combustíveis nos municípios de São Gonçalo e do Rio de Janeiro. Na capital, um posto foi autuado e teve bicos e tanques de gasolina C comum e gasolina C aditivada interditados por comercializar os produtos fora das especificações. Já no município gonçalense, não foram encontradas irregularidades.