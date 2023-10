Temporal e ventos causam destruição e alagamentos em Niterói e São Gonçalo

Prédio de comunicação social da UFF, no campos do Gragoatá, fica alagado, após a chuva. - Foto: Divulgação

Prédio de comunicação social da UFF, no campos do Gragoatá, fica alagado, após a chuva. - Foto: Divulgação

Um temporal que caiu na região do Grande Rio, na noite dessa quinta-feira (5), acompanhado de fortes ventos, provocou destruição, quedas de árvore e alagamentos em várias ruas de Niterói e São Gonçalo. Em Niterói, as regiões dos bairros do Centro, Ingá, São Domingos e da Zona Sul foram onde a Defesa Civil Municipal e o Corpo de Bombeiros registraram os casos mais graves.

No Ingá, o prédio que centraliza as atividades na área de Comunicação Social teve instalações danificadas - a porta da entrada principal e parte do teto caiu. Através de nota oficial, a UFF informou que não haverá aulas no local nesta sexta-feira.

O fenômeno também provocou a queda de árvores na Cantareira, em São Domingos, e na Rua Mário Viana. No segundo local, o trânsito de veículos foi interrompido e só deve ser restabelecido até o fim da madrugada dessa sexta-feira, com a retirada do vegetal. O letreiro da Universidade Anhanguera também caiu.