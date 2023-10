Centro de Imagens de São Gonçalo completa três meses com quase 130 mil atendimentos

Um total de 128.770 atendimentos realizados em três meses de funcionamento do Centro de Imagens e Especialidades de São Gonçalo (Ciesg). No período, a unidade realizou 86.398 exames, 34.577 consultas médicas e técnicas e 7.795 atendimentos de fisioterapia e de tratamentos odontológicos. Os números são expressivos, mas poderiam ser ainda maiores se não fossem as faltas dos pacientes.



Ao todo, a unidade ofereceu 167.107 atendimentos e realizou 128.770, o que corresponde a 77% e perda de 38.337 atendimentos (23%). No entanto, alguns exames e consultas chegaram a um total de mais de 40% de faltas. Este é o caso do diagnóstico por radiologia, que teve 6.221 exames disponibilizados e apenas 3.562 efetivados, 57,25% do total.

As ultrassonografias – um dos exames com mais filas na Central de Regulação da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil (Semsa) – tiveram um total de 3.765 realizadas. Mas foram agendadas 6.023. Ou seja, foi feito 62% da capacidade. Em relação às consultas, a que mais teve falta foi a do urologista. Apenas 35% dos pacientes compareceram. Foram agendadas 320 consultas e 112 foram efetivadas.

Para a especialidade de dermatologia, foram oferecidas 4.300 consultas e 2.372 foram feitas, o que corresponde a 55%. A especialidade de neuropediatria – uma das mais esperadas – atendeu 54 crianças. Mas foram agendados 100 atendimentos, uma perda de 56% das marcações.

Outra diferença grande é o tratamento com a fisioterapia, que teve uma perda de 59% dos agendamentos. Foram marcadas 975 sessões e apenas 402 foram realizadas. “Já passamos da fase de adaptação e estamos entrando no quarto mês de funcionamento. E o que vem nos afligindo muito é o número de faltas dos pacientes. Pedimos, encarecidamente, que se o gonçalense não puder comparecer, avise na hora do agendamento para dar oportunidade para outra pessoa”, disse Marcela Brasil, uma das coordenadoras adjuntas da unidade.

O Ciesg tem capacidade de realizar 59.800 atendimentos por mês – uma média de 2,7 mil consultas, exames e serviços oferecidos por dia. Por mês, o Ciesg pode realizar mais de 20 mil exames de imagem, 25 mil consultas, 700 atendimentos de fisioterapia e 500 odontológicos.

Agendamentos – Todas as consultas e exames são agendadas através da Central de Regulação da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil de São Gonçalo. Para marcar, o gonçalense pode procurar qualquer unidade de saúde da rede municipal para ser inserido no sistema. As unidades inserem os pacientes no sistema da Central de Regulação, que vai entrar em contato – através do telefone – para avisar sobre a marcação do serviço, que será agendado em local que for mais próximo de sua residência.

É necessário que os pacientes mantenham um telefone que funcione e esteja atualizado no cadastro. O contato e endereço do morador também podem ser atualizados em qualquer unidade de saúde. Se houver alguma pendência no pedido, os funcionários das unidades de saúde avisam ao paciente para que regularize a situação. Com qualquer pendência, o paciente não é chamado.

Para marcar exames e consultas é necessário levar o pedido médico do SUS, xerox da identidade, CPF e comprovante de residência atualizado em nome da própria pessoa de, no máximo, três meses. O Ciesg fica na Rua Alagoas, 240, Vila Três.