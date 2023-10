Conselho Tutelar: Confira a lista dos eleitos em São Gonçalo

Após eleição expressiva para o Conselho Tutelar, realizada no último domingo (1º), com 10 mil votos a mais em relação a 2019, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), do município de São Gonçalo, divulga a lista preliminar com os 20 novos conselheiros, e 20 suplentes, eleitos por voto popular. A lista oficial dos eleitos será divulgada no Diário Oficial do município nos próximos dias.

Todo o processo eleitoral é organizado pelo CMDCA, em parceria com a Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de São Gonçalo. Cerca de 350 pessoas, entre mesários e presidentes de sessão, foram capacitados pelo TRE-RJ e trabalharam durante a eleição. Mais de 28 mil eleitores votaram nesta eleição, que ocorreu em sete locais, das 8h às 17h.

O conselheiro tutelar é responsável por agir em defesa dos direitos da criança e do adolescente em situações de risco e vulnerabilidade, por negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

A votação registrou 28.056 votos, sendo 46 votos brancos e 172 votos nulos.

De acordo com o CMDCA, a lista preliminar para conselheiros titulares é a seguinte:

1. Daniela Ribeiro, 3.536 votos

2. Viviane Amarante, 1.332 votos

3. Paloma do Otoni, 1.280 votos

4. Andrea Fileme, 1.068 votos

5. Lucians E. Rodrigui, 972 votos

6. Prof Renato Sonic, 904 votos

7. Thiago Faisca, 859 votos

8. Julianna Ramos, 854 votos

9. Ana Cristina Santanna, 828 votos

10. Priscilla Muniz, 734 votos

11. Livia Brazil, 722 votos

12. Aline Soares, 705 votos

13. Graca Lima, 637 votos

14. Rebeca Oliveira, 629 votos

15. Tio Roberto, 601 votos

16. Fernanda Caldas, 597 votos

17. Wagner wg, 595 votos

18. Orlandinho, 584 votos

19. Ronald Carlos, 571 votos

20. Camila Bezzoco, 569 votos

Para suplentes:

21. Silvio Henrique, 546 votos

22. Normandie, 500 votos

23. Maximiliano, 489 votos

24. Carol maia, 446 votos

25. Jessica Coelho, 430 votos

26. Gisele Correa, 423 votos

27. Alexandra Costa, 417 votos

28. Jose grangeiro, 394 votos

29. Andressa galeano, 360 votos

30. Ana Paula Pereira, 350 votos

31. Bruno Castro, 334 votos

32. Thamiris Santos, 332 votos

33. Sinara Ramos, 330 votos

34. Janaina Dutra, 326 votos

35. Cris Oliveira, 314 votos

36. Marcio Andre, 308 votos

37. Juliana Vargas 298 votos

38. Dorate, 291 votos

39. Marcos Borges, 290 votos

40. Katia Castro, 283 votos

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) irá divulgar nos próximos dias, em Diário Oficial, a lista com os conselheiros tutelares eleitos e o processo de organização da posse.

Durante os meses de outubro e novembro, os eleitos vão receber uma série de capacitações ministradas pelo CMDCA e pela Secretaria de Assistência Social. A posse dos novos conselheiros será realizada em janeiro de 2024.

Atualmente, o município de São Gonçalo conta com três unidades, que fazem parte do Sistema de Garantia dos Direitos à Criança e ao Adolescente, nos bairros do Centro, Trindade e Raul Veiga. Em breve, mais uma unidade, localizada no Laranjal, será entregue à população.