Policlínica do Barreto voltará a ter consultas de cardiologia e pediatria

Reunião de trabalho aconteceu no Horto Municipal Palmir Silva, no Barreto - Foto: Divulgação/Prefeitura de Niterói

O vice-prefeito Paulo Bagueira participou, na última semana, de uma reunião de trabalho no Horto Municipal Palmir Silva, no Barreto, para discutir mudanças no atendimento médico na Policlínica João Vizella, principal unidade pública de saúde ambulatorial da região.

Ouviu da vice-presidente de Atenção Coletiva, Ambulatorial e da Família da Secretaria de Saúde de Niterói, Maria Célia Vasconcellos, a confirmação de que as especialidades de clínica médica, ginecologia e pediatria, que foram deslocadas para o posto da Engenhoca retornarão para o Barreto. A reunião contou com a presença de lideranças comunitárias da região.

“A Engenhoca é próxima e distante ao mesmo tempo. O paciente tem que pegar ônibus para ser atendido pelo médico. A área da saúde ouviu nossas reivindicações, está adequando a unidade com base em orientações do Ministério da Saúde e a população é que sai ganhando. Essa região do Barreto é a que foi mais adensada em toda a Zona Norte, as pessoas gostam de morar aqui e a oferta de serviços tem que acompanhar o crescimento”, explicou o vice-prefeito.

A vice-presidente Maria Célia explicou que a policlínica do Barreto vai ser a primeira a ter atendimento na Atenção Primária na própria unidade. “Seguindo as novas diretrizes do Ministério da Saúde e atendendo a um pedido da população, feito através do vice-prefeito, no espaço da Policlínica Regional haverá, também, a Unidade Básica do Barreto, que contará com a implantação de equipes de Atenção Primária em Saúde, garantindo à população atendimentos de serviços da Atenção Básica, como acompanhamento de doenças crônicas, atendimento a diferentes ciclos de vida (crianças, adolescentes, adultos e idosos), dentre outros como os já existentes de vacinação, curativos e de saúde bucal”, disse Maria Célia.

Com uma população estimada em sua área de cobertura de, aproximadamente, 5.700 pessoas, a Unidade Básica do Barreto, agora sendo inserida no espaço físico da Policlínica Regional, fará o acompanhamento em todos os ciclos da vida, desde a gravidez até a fase idosa. “As especialidades médicas se complementam. Um clínico, se houver necessidade, encaminha para a cardiologia e endocrinologia, por exemplo. Essa será a primeira de uma série de reuniões com a comunidade local para esclarecer todas as dúvidas e ouvir sugestões”, destacou a vice-presidente.

Ainda conforme a avaliação de Bagueira, toda a área do Barreto se tornou muito atrativa para as pessoas. “Já temos o que podemos chamar de ‘alto’ e ‘baixo’ Barreto depois da criação do polo gastronômico. O morador antigo, mais idoso, vive aqui e não quer sair, mas os seus filhos e netos estão vindo para cá. Novas demandas na área de saúde, mobilidade urbana, educação, comércio e serviços vão surgindo, é natural. Cabe a nós, gestores públicos, ouvindo a população, buscar as soluções. E é o que estamos fazendo aqui hoje”, concluiu Paulo Bagueira.

O município passa por um processo de ampliação da cobertura da Atenção Básica em Saúde com a implantação de outras seis Unidades Básicas nas estruturas que, até então, eram denominadas Policlínicas Regionais, ampliando o acesso à população de Niterói.