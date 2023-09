Homens são presos por roubar carga de doces no Dia de São Cosme e Damião

Dois homens foram presos por roubar uma carga de doces avaliada em R$ 7,8 mil na manhã da última terça-feira (26), Dia de São Cosme e Damião ( para a Igreja Católica). O roubo aconteceu no bairro de Santíssimo, na Zona Oeste do Rio.

Os suspeitos de 22 e 24 anos, abordaram o motorista na Avenida Brasil. Um deles entrou na van que a vítima conduzia e o outro acompanhou o veículo por uma moto. A carga estava destinada à favela da Carobinha, em Campo Grande.

Policiais do 40º BPM (Campo Grande) receberam o alerta sobre o roubo e realizaram um cerco tático do veículo na Avenida Brasil com a Estrada do Mendanha. A ação foi realizada e os agentes prenderam os suspeitos em flagrante. Os suspeitos foram encaminhados à 35 DPª de Campo Grande, onde a ocorrência foi registrada.



A religião católica determinou que a celebração acontecesse no dia 26 de setembro, para que não coincidisse com a data que se celebra o São Vicente de Paula. Apesar disso, a maioria das pessoas celebra Cosme e Damião junto à festa e à distribuição de doces que acontecem anualmente nesta quarta-feira, 27 de setembro.