Caminhão tomba na RJ-104, no Caramujo, em Niterói, e 'dá nó' no trânsito

Um caminhão de trânsito, carregado com refrigentes, tombou na Rodovia RJ-104, na altura de Caramujo, em Niterói, em sentido São Gonçalo, provocando um grande engarrafamento, com reflexos na Alameda São Boaventura, no Fonseca.

Alguns moradores daquelas imediações invadiram a estrada para saquear a carta, deixando o fluxo de veículos ainda mais lento. Uma equipe do Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRV) da PM foi destacada para isolar o local par facilitar a remoção do veículo acidentado. Não houve feridos.

