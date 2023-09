Suspeito de matar empresário no carnaval é preso

Acusado de matar empresário no carnaval, em Zona Norte do Rio, é preso nesta segunda-feira (26) - Foto: Divulgação/ Disque Denúncia

Policiais militares do 9º BPM (Rocha Miranda) prenderam, na tarde desta segunda-feira (26), na Rua Manacéa, em Osvaldo Cruz, Zona Norte do Rio, o acusado e foragido da Justiça, Paulo Roberto Ribeiro Santos, mais conhecido pelo vulgo de Paulinho, de 27 anos. O trabalho de inteligência e informações passadas pelo Disque Denúncia foi fundamental para encontrar o suspeito.

Policiais do batalhão de Rocha Miranda, de posse de informações de sua localização, conseguiram prender o criminoso, que não ofereceu resistência no ato da prisão. Ele é acusado de espancar e matar o empresário Ramon Mendes da Silva, no dia 20 de fevereiro de 2023, na região do Campinho. Antes do crime, Ramon teria reclamado que o grupo de bate-bolas havia quebrado seu carro sem nenhum motivo. Após uma discussão, ele foi brutalmente espancado pelos criminosos com pauladas e pedradas. Ele ficou internado por cerca de 15 dias em estado de coma devido à gravidade das lesões, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu.

O acusado já era monitorado pelos policiais do 9º BPM através de identificação e cadastro das turmas de bate bolas que cometem crimes durante o carnaval na região. Um dos integrantes do grupo, de vulgo Cabeludo, foi preso em maio deste ano. Um terceiro envolvido, de vulgo Binho, de 31 anos, continua foragido.

A ocorrência foi conduzida à 29ª DP (Madureira), onde foi cumprido o mandado de prisão e tomadas as medidas cabíveis sobre o caso. O criminoso, será encaminhado a uma unidade prisional da SEAP/RJ, onde ficará acautelado à disposição da Justiça.

Quem tiver informações sobre a localização de foragidos da Justiça, denuncie de forma anônima, ao Disque Denúncia:

Central de atendimento: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

O anonimato é garantido.