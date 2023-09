Polícia conduz 80 suspeitos à delegacia durante saída das praias do Rio

A Polícia Militar realizou 135 operações na tarde do último domingo (24), em Copacabana, na Zona Sul do Rio. As ações fazem parte da Operação Verão. Durante a saída das praias, os agentes conduziram mais de 80 pessoas suspeitas de furto para à delegacia. Dessas, somente duas permaneceram presas. Durante a tarde de calor intenso, diversos arrastões e tumultos foram registrados.

Na Praia do Leme, também na Zona Sul, um vídeo gravado por moradores registrou uma das correrias durante um arrastão. Segundo a corporação, agentes do 19° BPM (Copacabana) foram acionados para uma ocorrência de furtos em série. Na ação, os agentes foram agredidos por criminosos que arremessaram objetos contra os militares. Dois homens foram detidos e encaminhados para a 12ª (Copacabana).





Ainda no domingo (24) um grupo de jovens foi abordado na Glória, Zona Sul do Rio, por vandalismo em um ônibus da Linha 492, que seguia sentido Copacabana. Na saída das praias, diversos vídeos nas redes sociais mostram jovens em cima de ônibus lotados em Copacabana. Em algumas imagens, é possível ver passageiros saindo pelas janelas do coletivo.

Através de nota, a Polícia Militar enfatizou que parte dos indivíduos que cometem as práticas delituosas estão em situação de vulnerabilidade e de reincidência:

"Para se ter uma ideia, um estudo elaborado pelo 1º Comando de Policiamento de Área (CPA) da Secretaria de Estado de Polícia Militar constatou que, entre 01 de janeiro e 31 de agosto, foram efetuadas 1953 prisões e 459 apreensões de adolescentes envolvidos em prática de roubo e furto. Desse total de pessoas conduzidas às delegacias da área, 287 (11,9%) eram reincidentes", ressaltou a nota.

Operação Verão

A Operação Verão acontece em todo o estado. Ela envolve patrulhamentos realizados por meio de viaturas e motocicletas. Segundo a PM, quadrículos irão circular na faixa de areia e tendas serão utilizadas como pontos de apoio aos policiais e referência para a população.

Os militares atuam realizando policiamento ostensivo, abordagens e escoltas de ônibus coletivos que saem da orla da capital com destino às regiões do Centro e da Zona Norte da cidade do Rio de Janeiro, ao final do dia.

O reforço tem como objetivo dar mais efetividade ao policiamento preventivo e ostensivo nas ruas internas dos bairros de Copacabana, Ipanema e Barra da Tijuca. Os policiais do RECOM (Rondas Especiais e Controle de Multidões) também vão atuar em pontos específicos.