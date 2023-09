APA de Maria Paula sofre com incêndio que durou quatro horas

Nesta sexta-feira (22), a APA Estâncias de Pendotiba, em Maria Paula, uma das mais belas áreas de conservação da natureza do município, sofreu com um incêndio que teve ao menos quatro horas de duração durante a tarde.

O incêndio, que teve início por volta das 12h com um pequeno foco, foi identificado primeiramente por servidores plantonistas que atuam na Área de Proteção Ambiental Estâncias de Pendotiba. Guardas municipais e também veterinário e estagiário que atuam na Área de Soltura de Animais Silvestres (Asas) agiram com rapidez no primeiro combate às chamas para evitar que o fogo se alastrasse, utilizando abafadores e pulverizadores até a chegada do Corpo de Bombeiros no local. Os militares atuaram por quatro horas até estabilizarem a situação e controlarem o avanço das chamas.

Uma combinação climática de baixíssima umidade do ar, calor intenso e ventos foram cruciais para que um pequeno foco se espalhasse de forma rápida. O inverno atípico com temperaturas elevadas, beirando os 40 graus, também contribuiu para que o fogo se alastrasse.

“Hoje quase perdemos a vida quando fomos cercados pelo fogo dentro da mata. Em um piscar de olhos o fogo se alastrou. Eu tenho que agradecer ao colaborador Fernando Ferreira, ao estagiário Gabriel, a veterinária Gisela e ao guarda municipal Fernandes, que não mediram esforços no primeiro momento, na tentativa de proteger a floresta e os animais internados na ASAS”, disse o biólogo e subsecretário de Meio Ambiente, Glaucio Teixeira Brandão.

Recentemente uma área de reflorestamento na APA do Engenho Pequeno e uma área de mata no Rio do Ouro foram atingidas por um incêndio causando muitos prejuízos à flora e fauna locais.

“É uma associação de fatores que tem causado esses transtornos. Desde a questão climática, passando pela logística, políticas de comando e controle e culminado com práticas culturais que vão da prática criminosa da soltura de balão até queima de lixo. Precisamos de mais ações e união de todos para defendermos nossa biodiversidade”, finalizou Glaucio.