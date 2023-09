Coletivo faz ação de conscientização contra a crueldade aos animais

Uma ação social pelos animais vai ser realizada no próximo sábado (23/09), das 9 às 15h, na Praça dos Ex-Combatentes (em frente a UERJ), organizada pelo coletivo da proteção animal Meu Focinho Amado, com a participação do mandato do deputado estadual Professor Josemar (Psol), autor do PL 712/2023, que cria o Abril Laranja mês de conscientização e prevenção contra a crueldade aos animais.

A atividade vai contar com uma feira de adoção de cães e gatos e consulta veterinária gratuita com os profissionais da clínica Apaixonados por Quatro Patas. Outras ações serão as tosas higiênicas, limpeza de orelha e corte de unha gratuitos. Será oferecido também um cadastro para castração gratuita de cães e gatos.

Os visitantes poderão doar ração para animal sem lar. Toda arrecadação será revertida para animais em situação de rua ou resgatados.