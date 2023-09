Prefeitura de Tanguá premia vencedores do 1º Concurso de Fotografias

Pela primeira vez realizado no município, o Concurso de Fotografias “Patrimônios Culturais de Tanguá”, disputado entre 123 candidatos, teve sua cerimônia de revelação dos vencedores e entrega da premiação realizada nesta terça-feira (19), na sede do Centro de Referência da Juventude, no bairro da Ampliação.

A premiação foi dividida em duas categorias: estudantes das redes municipal, estadual e privada desde que instaladas na cidade, com idade entre 11 e 17 anos de idade; e acima de 18 anos, desde que moradores da cidade.

Durante cerca de dois meses, entre o dia 14 de julho e o momento da entrega dos prêmios, todas as fotos inscritas foram avaliadas por uma comissão julgadora, formada por profissionais da área da Comunicação e da Arte, entre as quais foram selecionadas 10 imagens de pontos importantes relacionados aos patrimônios natural e cultural do município.

Os jornalistas Flávio Azevedo e William Mendonça; o publicitário Ruanh Meneses; o publicitário e jornalista Jonnathan Loreno; o fotógrafo e videomaker Rogério Telles e o secretário de Cultura e Turismo de Tanguá e também professor de Arte, Reginaldo Garcia, formaram a comissão julgadora que resultou na escolha das 10 fotografias que foram contempladas durante o evento.

Durante a cerimônia houve também a exibição de alunas do Cenadarte - Centro de Natação, Dança e Artes Marciais, que se apresentaram sob o ritmo de diferentes gêneros musicais e estilos de dança, entre eles, balé, jazz, hip hop e dança contemporânea, sob a coordenação das professoras Ana Novais e Jéssica Moura.

Os autores das fotografias premiadas receberam desde brindes simples como uma lembrança de participação no concurso até prêmios em dinheiro que, somados, chegaram próximo do valor de R$ 10 mil. Os vencedores de ambas as categorias receberam, respectivamente, do 3º ao 1º lugar, prêmios nos valores de R$ 1.000, R$ 1.500 e R$ 2.000.

Os contemplados da categoria de 11 a 17 anos de idade, estudantes das redes municipal, estadual ou privada de ensino, foram os alunos Larisse Nunes Carvalho de Souza (16 anos - 5º lugar), Larissa Alonso Barbosa (15 anos - 4º lugar), Kauã de Brito Duarte Roza (17 anos - 3º lugar) e Cleidiane da Silva Maximo Mattei (16 anos - 2º lugar) - todos alunos do CIEP 252 - João Baptista Caffaro, no bairro Pinhão. Já quem levou o primeiro lugar na mesma categoria foi o aluno da Escola Municipal Iasmim Gonzaga Arantes, no Centro, o adolescente de apenas 14 anos de idade, Alberto Alves Pedroza Júnior.

Na categoria acima dos 18 anos de idade e moradores de Tanguá, a premiação seguiu a seguinte ordem: Giovana da Silva Marins (19 anos - 5º lugar), Guilherme xavier Cardoso (21 anos - 4º lugar), Izabella da Silva de Brito (33 anos - 3º lugar) e Bruna da Silva Alves Dias (33 anos - 2º lugar). Quem levou o 1º lugar e o prêmio de R$ 2.000 nesta categoria foi Alysson Silva Cornélio, de 28 anos de idade.

A sede do Centro de Referência da Juventude (CRJ), que hoje também abriga a secretaria municipal de Comunicação Social e Juventude e que passou recentemente por uma ampla restauração, tem servido de palco para diversos eventos culturais desde quando foi reinaugurada, no início do ano passado.

A Praça da Juventude, onde funciona o Centro de Referência da Juventude (CRJ) do município, esteve lotada de pessoas moradoras da cidade e de cidades vizinhas, como Itaboraí e Rio Bonito, que vieram prestigiar o evento.

“Espero que esse concurso tenha sido uma experiência enriquecedora para todos os envolvidos e que continue a promover a apreciação e a preservação dos patrimônios natural e cultural de Tanguá. Que seja também uma porta de entrada para aqueles que pretendam se profissionalizar na área da fotografia. E que os valores recebidos como prêmio sejam de grande valia para cada um dos contemplados”, disse o prefeito da cidade, Rodrigo Medeiros.