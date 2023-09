Dentista dos famosos morre após bater cabeça no fundo da piscina

O dentista das celebridades morreu após mergulhar e bater a cabeça no fundo da piscina - Foto: Reprodução/Redes Sociais

O dentista das celebridades morreu após mergulhar e bater a cabeça no fundo da piscina - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Morreu nesta segunda-feira (18), aos 35 anos, o cirurgião-dentista Rafael Puglisi, especializado em odontologia estética e famoso nas redes sociais por ser o responsável pelo sorrisos de várias celebridades do país, como Neymar, Marina Ruy Barbosa, Giovanna Ewbank, Jade Picon, entre outros. A família do dentista divulgou a declaração de óbito do profissional revelando a causa da morte inesperada dele.

O Dr. Rafa Puglisi, como era conhecido, foi fazer sua natação matinal em sua própria casa, porém, após mergulhar de ponta, como tinha costume, bateu a cabeça no fundo da piscina. "Os médicos tentaram reanimá-lo, mas infelizmente ele chegou sem vida no hospital", iniciou a nota.

O médico trouxe ao Brasil, no ano de 2019, uma tecnologia exclusiva para a remoção de facetas laminadas, as conhecidas lentes de contato. Ele era reconhecido mundialmente pelos seus feitos profissionais.



Rafael tem mais de 4 milhões de seguidores no Instagram. "Pedimos respeito a todos pelo Luto da família e pela história do nosso querido Rafa e mais conhecido como Dr. Rafael Puglisi! Continue sorrindo no céu, sabemos que você esta cuidando de todos nós como sempre cuidou em vida! Ganhamos um anjo em nossas vidas e o céu ganhou mais uma estrela!", continuou a publicação.