Enfermeira acusada por bebê queimada em Niterói será julgada na próxima semana

Foi marcada para a próxima terça-feira (19/09) a audiência de julgamento da enfermeira Mariana Pinheiro de Souza, acusada de negligência no caso da bebê morta em agosto de 2020 após ter o corpo queimado enquanto estava no Hospital Municipal Getúlio Vargas Filho, o Getulinho, no Fonseca, em Niterói.

Mariana chegou a ser indiciada por homicídio na época do caso, mas responde pelo caso em liberdade. O julgamento, que está marcado para acontecer às 13h30, na 1ª Vara Criminal de São Gonçalo, vai decidir se a enfermeira pode ser responsabilizada pela morte ou se será absolvida do caso.

Ela é acusada de ter banhado a menina em uma água a 50 °C de temperatura quando a bebê estava com seis meses de idade, internada na unidade com um quadro de pneumonia. De acordo com a investigação, ela teve cerca de 37% do corpo queimado e morreu dez dias depois.