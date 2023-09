Acidente na Ponte Rio-Niterói dá nó no trânsito

Motoristas que tentam atravessar a Ponte Rio-Niterói no sentido Rio, enfrentam dificuldades na manhã desta quarta-feira (13), devido a dois acidentes. O tempo de travessia já chega a 35 minutos no sentido Rio, de acordo com a concessionária Ecoponte. No sentido Niterói o tempo estimado de travessia é normal em 13 minutos.

De acordo com a concessionária Arteris Fluminense, o tráfego na Niterói-Manilha, segue com lentidão do km 314 ao km 322, entre São Gonçalo e Niterói, sentido Rio de Janeiro, devido ao alto fluxo de veículos.