Jojo Todynho é criticada por tentar adoção de criança angolana

Jojo Todynho revelou, nos últimos dias, que está tentando adotar uma criança angolana e explicou os trâmites da ação. Entretanto, muitos internautas destacaram uma fala da cantora e a criticaram, pois o menino descrito por Jojo, tem família no país africano.

A cantora disse ainda que os olhos do menino Francisco brilhavam enquanto ele lia a homenagem para ela. “Foi uma conexão diferente, não tem explicação”, garantiu Jojo. Ela explicou ainda que propôs a mudança de vida ao garoto logo depois de descobrir o nome dele e que o pequeno concordou em ir embora com ela.

Jojo agora espera que o responsável pela instituição entre em contato com a família do menino para ver se eles aceitam deixá-lo ser adotado pela brasileira. A artista destacou que é importante que as pessoas sejam vistas e possam ter melhores oportunidades.



A fala da cantora não foi muito bem vista na internet, que passou a criticá-la. “Que bagulho doido isso da Jojo Todynho, se você se identificou muito com uma criança pobre, pode ser uma madrinha dessa criança e, sendo tão rica, uma benfeitora, ajudar a família para que essa criança que você ama tenha uma boa educação junto da sua família e não tirá-la do lar, bizarro”, disse um usuário.

Outro criticou a opção da cantora de tentar adotar uma criança africana. “Jojo Todynho querer adotar uma criança não é errado, mas eu tenho um certo preconceito com esses famosos e subcelebridades que vão para o continente africano adotar, porque me parece que adotar crianças lá dá visibilidade e aqui no Brasil não dá”, disse mais um.

Um outro internauta falou sobre a posição de Jojo. “A diferença é que essa criança tem família, a Jojo Todynho está usando da vulnerabilidade sócio-econômica da família para poder pegar o filho deles”, pontuou outro. “Lembrete importante: a criança tem família. Ela basicamente olhou para uma criança africana e disse ‘é isso, você vai ser meu filho”, relatou outra.

Jojo rebate críticas

Através de suas redes sociais, a cantora aproveitou para explicar alguns pontos a seus seguidores e rebateu diversas críticas. “Vocês estão perguntando se o Francisco não tem família. Gente, eu não sei, por isso que eu pedi para fazer um levantamento”, disse ela.

“Eu não sei a situação que ele vive, vamos perguntar para a família se eles aceitam eu adotar ele, para dar uma vida melhor, estrutura, eu não sei como é a situação deles. Pelo que eu vi no colégio, não é uma situação fácil”, completou.

A cantora também explicou que, caso não consiga adotar a criança, ajudará a família dele. “Se a família disser que não, eu vou ajudar ele. Eu viro madrinha dele e abençoo ele daqui. Sempre que eu estiver em Angola, de certa forma, vou estar presente na vida dele, porque foi algo que eu não sei explicar”, declarou.

Jojo aproveitou para relembrar da adoção de sua irmã de criação ao falar sobre a conexão que teve com o angolano. “Vocês sabem o que é conexão? Outra coisa, vocês sabem como é um processo de adoção no Brasil? Minha irmã [de criação] ficou sete anos na fila”, encerrou.