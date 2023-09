São Gonçalo retoma tradicional desfile cívico em Santa Izabel

Com treze escolas municipais, duas estaduais, cinco bandas e a participação do Bombeiro Mirim, Santa Izabel recebe, nesta quinta-feira (7), às 8h, o retorno do tradicional desfile cívico de 7 de Setembro, após dois anos de pausa, para homenagear os 201 anos da Independência do Brasil. A estimativa é de que quase mil alunos participem do evento, que já acontece há 15 anos, e é aberto ao público.



“As nossas escolas estão preparando um desfile maravilhoso para esse retorno. A comunidade escolar está organizando tudo com muito carinho para mostrar para a população o trabalho realizado nas unidades daquela localidade. É um programa para a família toda, o gonçalense não pode perder essa grande festa”, afirmou o secretário de Educação, Maurício Nascimento.

A concentração do desfile será a partir das 6h30, na Estrada do Cordeiro, esquina com Rua Laércio Rangel, próximo à Igreja Católica Nossa Senhora da Conceição e Santa Isabel. O cortejo segue até a praça do bairro. O evento é organizado com a participação das secretarias municipais de Saúde, Educação, Conservação, Transportes, Esporte e Lazer, apoio dos agentes do 7º Batalhão, da Guarda Municipal e a direção da Escola Municipal Celia Pereira da Rosa.

Esquema de trânsito- Nesta quarta-feira (6), a partir das 10h, será interditado o fluxo de veículos na Rua Auta Rosa, no trecho compreendido entre a Rua Rafael Rosa Junior e a Estrada do Cordeiro, para montagem do palco e demais estruturas necessárias. No dia do desfile, quinta-feira (7), a circulação dos veículos vai ficar proibida, a partir das 6h30, na Estrada do Cordeiro, no trecho entre a Estrada de Itaitindiba e a Estrada da Fortuna; na Rua Laércio Rangel, entre a Estrada do Cordeiro e a Rua Valmir Tavares; e na Rua Auta Rosa, no trecho compreendido entre a Rua Rafael Rosa Junior e a Estrada do Cordeiro.



Unidades municipais participantes – Escola Municipal Célia Pereira da Rosa; Umei Professora Cremilda Rodrigues da Cunha; Umei Ednea Mascarenhas de Araújo; Escola Municipal Alberto Torres; Escola Municipal Pastor Alberto Goulart da Silva; Umei Adair Gomes da Luz; Escola Municipal Aurelina Dias Cavalcanti; Escola Estadual Municipalizada Itaitindiba; Escola Municipal Rotary; Escola Estadual Municipalizada Antenor Martins; Escola Municipal Marcus Vinicius Cruz de Mello Morais; Escola Municipal Paulo Roberto Azeredo e Escola Municipal Professora Margarida Rosa Marques Galvão.

O desfile contará também com a participação das bandas das escolas municipais Paulo Reglus Neves Freire, Estephânia de Carvalho e Visconde de Sepetiba. Além delas, o CIEP 410 Patrícia Galvão Pagu e o Colégio Estadual Amanda Velasco também desfilarão, assim como o Bombeiro Mirim de Santa Izabel.