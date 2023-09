Educadores do MAR fazem ação em escola de São Gonçalo

Provando que arte, cultura e educação andam juntas, a Escola do Olhar, da gerência de Educação do Museu de Arte do Rio (Mar), está realizando, em parceria com a Secretaria de Educação da Prefeitura de São Gonçalo, atividades pedagógicas, em escolas municipais, relacionadas à mostra “Meu Lugar”, que acontece na praça Chico Mendes. Nesta quarta-feira (6), os educadores do Mar realizaram atividades com alunos do segundo ano da Escola Estadual Municipalizada Bairro Almerinda.



A proposta é de que a exposição ultrapasse o espaço físico onde se encontra, fazendo um “museu sem muros”. Para isso, os educadores levaram para a escola jogos pedagógicos como jogo da memória, o “crônicas em caixa” e propôs que os alunos desenhassem o que para eles seria o “Meu Lugar”. Durante o mês, os alunos também visitarão a mostra.

“Trouxemos no jogo da memória uma personalidade de São Gonçalo, como Buchecha, Orochi, com uma breve biografia, então, nós misturamos essas biografias e pedimos para que os alunos identificassem quem são nas fotos. Os educadores deste projeto são todos de São Gonçalo e fizeram uma pesquisa para trazer atividades que tenham ligação com a cidade. Esta troca entre museu e escola é muito feliz e frutífera”, disse Alice Silveira, coordenadora pedagógica da Escola do Olhar, do Mar.

As ações também foram pensadas para estimular nos alunos o orgulho de ser gonçalense. Para a professora, Mônica Rodrigues, esta é uma ótima oportunidade para despertar o interesse dos alunos pela arte e pela história de São Gonçalo.



“Essa integração de levar as crianças ao museu e trazer atividades para a escola traz um conhecimento ainda maior. Este trabalho integrado é muito interessante, porque os alunos curtem, têm acesso a novas informações e aprendem brincando. Está sendo muito bacana”, contou a professora.