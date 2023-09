Começa a segunda edição do Festival da Canção Gonçalense

A Secretaria de Turismo e Cultura da Prefeitura de São Gonçalo, numa parceria com o Partage Shopping, realiza nesta quinta-feira (7), a partir das 19h, a primeira eliminatória da segunda edição do Festival da Canção Gonçalense, com apresentação de 13 canções. Na última semana, ocorreu o sorteio das eliminatórias. A partir desta quinta-feira, serão realizadas quatro etapas, que acontecem na praça da alimentação do Partage.

Esta edição do festival terá 51 canções inéditas concorrendo. A cada semana, acontecem as eliminatórias, nos dias 7, 14, 21 e 28 de setembro. Em cada uma das etapas, no Partage, haverá três classificados para a grande final, que acontece no dia 5 de outubro, no Teatro Municipal de São Gonçalo. Nas apresentações, os participantes farão performances individuais cantando uma música de sua escolha e outra totalmente inédita.

As três melhores canções serão escolhidas por um Júri misto formado por maestros, músicos, compositores, entre outros, como Sergio Caetano (compositor de vários sucessos para grupos como SPC), Altay Veloso (autor do musical "Alabê de Jerusalém"), Paulo Guarany (maestro da Orquestra Municipal de São Gonçalo), Pitty Di Menezes (intérprete gonçalense campeão do Carnaval de 2023 pela Imperatriz Leopoldinense.

Os três primeiros colocados do festival ganharão vouchers (cartão com limite) para consumo no Shopping Partage, nos valores de:



1º lugar: R$ 3 mil

2º lugar: R$ 2 mil

3º lugar: R$ 1 mil