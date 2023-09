Criança é eletrocutada por cabo de alta tensão em Angra dos Reis

Está internado no Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), em São Gonçalo, um menino, de 11 anos, que sofreu uma descarga elétrica de um cabo de alta tensão nesta segunda-feira (4) em Angra dos Reis. O acidente aconteceu próximo a uma obra, onde estavam os fios, entre a Praia da Chacará e o bairro Balneário.

De acordo com a mãe do menor, ela estava saindo do Detran, onde foi retirar a identidade do menino, quando aconteceu o incidente.

“Estávamos atravessando a via para pegar o ônibus quando o fio se rompeu. Senti o meu filho tremendo. Eu cai e o fio ficou em cima dele. Vi meu filho pegando fogo. Foi desesperador. Queria estar no lugar dele. Vizinhos me ajudaram e pegaram uma madeira e tiraram o fio de cima dele”, relembrou.

Segundo a mãe, comerciantes do local comentaram que já haviam alertado a Enel, concessionária responsável pelo fornecimento de energia da região, que a fiação oferecia riscos.

A mãe contou que o filho ainda sente muitas dores.

“Graças a Deus meu filho está sendo bem assistido pelo hospital. Mas ele sofre muito com as queimaduras que atingiram as pernas, costas, braços e cabeça. São todas de 3º grau. Meu filho é uma criança maravilhosa que ama futebol e está preocupado com seu futuro. Eu não consigo dormir. Sempre que fecho os olhos lembro da cena.Eu vi meu filho praticamente morto em chamas”, contou.

Ainda de acordo com a mãe, nenhum funcionário da companhia procurou a família para dar apoio.

“A empresa não me deu assistência de nada. Eu quero justiça”, afirmou.

Após o incidente, a criança foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada para o Hospital Municipal da Japuíba. Depois, foi transferida ao Hospital Estadual Alberto Torres, no munícipio de São Gonçalo para continuar o tratamento.

Em nota, a prefeitura de Angra dos Reis disse que vai processar a Enel pelo "mau serviço prestado" e afirmou que a "negligência da empresa fez uma vítima". Segundo o governo municipal, a empresa vem sendo cobrada desde outubro do ano passado sobre a vistoria dos postes instalados.

A prefeitura informou ainda que a Defesa Civil vai fazer uma fiscalizar as instalações da Enel para verificar a qualidade do serviço prestado, assim como o estado de conservação de postes, que estão com risco de queda, e da fiação.

Em nota, a Enel Distribuição Rio informou que lamenta profundamente o acidente ocorrido na tarde do dia (04) envolvendo um adolescente em Angra dos Reis. " Assim que tomou conhecimento do fato, a empresa enviou um representante ao Hospital Geral da Japuíba para acompanhar o caso e tomar as medidas necessárias. A empresa fará contato com os familiares para prestar assistência, bem como apurar as circunstâncias do acidente”.