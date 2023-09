Homem confessa ter matado ex-esposa grávida e se entrega no 36ª DP

Na madrugada dessa segunda-feira (4), Iago Magno Thomáz, de 30 anos, se entregou a polícia, confessando ter matado Giovanna Anselmo Sodré, sua ex-esposa, que estava grávida de 3 meses de outro relacionamento. O assassinato ocorreu horas antes da confissão, dentro da residência da vítima, localizada na Rua Santo Augúrio, em Santa Cruz, na Zona Oeste.

Policiais Militares do 27º BPM (Santa Cruz) encontraram o corpo de Giovanna dentro de sua casa, sendo o local isolado para realização da perícia.

Enquanto as equipes da PM estavam na casa de sua ex-esposa averiguando a local do crime, Iago decidiu se entregar para a polícia no 36ª DP( Santa Cruz) acompanhado de seu advogado.

Leia também

Suposto casal de traficantes é preso em Maricá

Bebê é encontrada morta em lixeira no Rio

A autoridade policial requeriu à justiça a conversão da prisão em flagrante para temporária. Como resultado do pedido, Iago permanecerá 30 dias detido na Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), enquanto a investigação continua.



Ele responde pelo crime de feminicídio. A família de Giovanna esteve no Instituto Médico-Legal Afrânio Peixoto, no Centro, para fazer a liberação do corpo para o sepultamento. O corpo da vitíma será sepultado no Cemitério Municipal Ricardo de Albuquerque, nesta quarta-feira (6), às 13h45



O casal estava divorciado e possuíam dois filhos pequenos juntos, uma menina de quatro anos e um menino de oito.