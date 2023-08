Cantor gospel Regis Danese sofre acidente de carro a caminho de show em Goiás

Ainda não se sabe as causas do acidente - Foto: Divulgação/ Redes Sociais

Ainda não se sabe as causas do acidente - Foto: Divulgação/ Redes Sociais

O cantor gospel Regis Danese sofreu um acidente de carro no início da noite da última quarta-feira (30), quando estava à caminho de um show na cidade de Ceres, Goiás. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu na BR-153, em Jaraguá, quando no final de uma curva, Regis, que estava no volante, invadiu a pista contrária e bateu contra um caminhão. Ainda não se sabe as causas do acidente.

Além de Regis, o irmão do cantor também estava no carro, mas não se machucou. O motorista da carreta, também não teve ferimentos, mas Regis precisou ser levado ao Hospital Estadual de Jaraguá (Heja), onde foi examinado por uma equipe geral e de ortopedia. Segundo divulgado pelo hospital na noite de quarta-feira, o estado do cantor era estável.

Enquanto ainda estava sendo socorrido, Regis fez uma publicação em suas redes sociais, avisando aos seguidores do acidente e pedindo orações. Nas imagens, o cantor estava dentro da ambulância, com sangue no rosto e o pescoço imobilizado. Algumas horas antes, o cantor havia compartilhado nos stories do Instagram, uma foto dentro carro, ouvindo a música “Graça sobre graça”, da filha Brenda Danese.

No vídeo, o cantor gospel contou: "Estou com muita dor no abdômen. Estou sendo atendido aqui. Deus é bom, Deus é fiel. Vai dar tudo certo. Acho que eu não vou conseguir fazer o show hoje. Orem por mim. Deus é bom, Deus é meu refúgio".

Em vídeo publicado pela esposa de Regis nas redes sociais, Kelly Danese, ela e a filha também poderiam estar no carro, pois ambas quase viajaram com o cantor, mas ficaram em Goiânia para cumprir compromissos comerciais da filha. "Nós viemos com o Regis até Goiânia, porque a Brenda tem um monte de divulgação para fazer por conta do lançamento da música dela amanhã. O Regis seguiu para o show em Ceres. Graças a deus, eu e a Brenda não seguimos viagem com ele", disse Kelly.