OAB Niterói promove ato público contra o racismo

Na próxima quinta-feira (31), as Comissões de Direitos Humanos e Cidadania e Igualdade Racial da OAB Niterói, presidida pelas Dras. Andrea Kraemer e Jaqueline Cristina dos Santos, irão promover um ato público contra o racismo.

O evento, que será realizado no auditório da OAB Niterói, das 17h às 20h e é aberto ao público, tem como objetivo chamar a atenção das pessoas e das autoridades da cidade de Niterói, no que se refere ao aumento do número de casos de racismo que acontecem na cidade.

Leia também



➣ Jornalista Gabriela Nasser recebe título de Cidadã Benemérita pela Câmara de Niterói

➣ Investimentos da Petrobras são apresentados a parlamentares no Rio

"O ato público também tem o objetivo de realizar discussões e articulações com toda a sociedade civil, com organismos políticos e sociais, com o poder público, em busca da política antirracista e na defesa da equidade racial. Afirmo que a OAB Niterói, através das Comissões de Direitos Humanos e Cidadania e Igualdade Racial, traz para dentro da Casa do Advogado, que é a casa da cidadania, essa pauta de suma importância, para que haja conscientização da população de que racismo é crime, e não ficará impune", declarou a Dra. Andrea Kraemer, presidente da Comissão de Direitos Humanos.



Serviço:

Data: 31 de agosto

Local: Auditório da OAB Niterói - Avenida Ernani do Amaral Peixoto, 507, Centro

Horário: 17h às 20h