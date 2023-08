Concurso da PM no Rio é marcado por fraudes e irregularidades

Candidatos estão denunciando as condições de aplicação e a banca responsável pela prova - Foto: Reprodução

Candidatos que realizaram a prova do concurso para soldado da Polícia Militar do Rio de Janeiro (PMRJ) denunciaram fraudes e irregularidades cometidos por outros participantes durante a prova aplicada no último domingo (27).

Enquanto 100 mil pessoas realizaram a prova, vinte pessoas foram presas em operação da Corregedoria da PM, por suspeita de tentar fraudar o concurso. Nas redes sociais, os candidatos denunciaram as condições de realização da prova: sem compartimento para guardar o celular, diversos candidatos consultaram o aparelho, outros até tiraram fotos e gravaram vídeos.

“O meu estava muito fácil de colar. Se eu soubesse, tinha colado. Não revistaram nada”, contou uma candidata do grupo Foco PMERJ no Whatsapp. “A prova começou 10:50 em Nova Iguaçu, atrasou tudo. Maior bagunça, geral colando, infelizmente”, reclamou um outro candidato do concurso.



Além disso, alguns também relataram colas escritas em papel nos banheiros, falta de detectores de metal e atrasos de mais de uma hora para o início das provas.



Em nota, a Secretaria de Estado da Polícia Militar do Rio de Janeiro informou que a responsabilidade pela execução e fiscalização do concurso é do Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (Ibade).



“A corporação está apurando as denúncias e analisa as providências que serão adotadas”, informou a PM em trecho da nota.



O concurso da PM do Rio deste ano oferece 2 mil vagas para soldados, sendo que 200 são para mulheres e 1.800 para homens. O salário inicial após curso de formação é de R$ 5.233,88.