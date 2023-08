PM é ferido por tiro acidental quando limpava a própria arma em São Gonçalo

Um policial militar deu entrada no Hospital Estadual Alberto Torres após atirar em si mesmo acidentalmente enquanto estava limpando a própria arma, na noite do último domingo (27), no Colubandê, em São Gonçalo.

Segundo a PM, agentes do 7° BPM (São Gonçalo) receberam chamado para verificar a informação de que um policial de folga havia dado entrada na unidade. Conforme informações da unidade de saúde e dos agentes, o policial revelou que estava limpando seu armamento quando disparou-o acidentalmente.

O militar foi ferido de raspão na barriga e não corre risco de morte.