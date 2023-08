Princípio de incêndio provoca tumulto no Pátio Alcântara, em SG

Um princípio de incêndio no Shopping Pátio Alcântara, no bairro do Alcântara, em São Gonçalo, provocou um tumulto entre os frequentadores na manhã deste sábado (26).

Segundo testemunhas, houve correria e gritos de pessoas tentando sair do local.

Bombeiros foram acionados para o local | Foto: Reprodução/Internet

O Corpo de Bombeiros foi acionado. Segundo os agentes, o incidente ocorreu no 2º andar, mas o fogo já teria sido controlado. Não há informação sobre feridos.

Em nota, o Pátio Alcântara informa que na manhã deste sábado, 26, um início de incêndio na fritadeira de uma loja provocou fumaça no mall. A brigada de incêndio foi acionada e, quando o Corpo de Bombeiro chegou, o incidente já havia sido controlado. Ninguém ficou ferido. O local foi vistoriado pelos bombeiros e o shopping está funcionando normalmente.