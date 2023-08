Família peder orações para que modelo desaparecido no mar seja encontrado

Familiares e amigos do modelo Jeferson Gomes Alvarenga, de 23 anos, pedem orações e boas energias para que eles possam encontrar o jovem, que está desaparecido desde a última quarta-feira (23).

Segundo parentes de Jeferson, por volta das 13h15 de quarta, ele e um amigo decidiram mergulhar no mar da Praia do Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio, na altura do Posto 9. Os dois tiveram dificuldades para voltar para a areia.

Agentes do Corpo de Bombeiros conseguiram resgatar o amigo de Jeferson, mas o modelo não foi encontrado. A corporação segue, pelo segundo dia consecutivo, nas buscas pelo jovem. Segundo os bombeiros, drones, mergulhadores, botes e motoaquáticas estão sendo usados na procura.

"Queridos amigos, esse é um comunicado oficial da família do Jefinho. Nosso Jeferson encontra-se desaparecido desde as 13:15 de ontem, após mergulhar na praia do Recreio, no posto 9. Estamos pedindo todas as energias positivas, orações, rezas para que a gente possa encontrá-lo e se despedir. Todo apoio nesse momento é bem-vindo", escreveu a família em uma rede social.

Jeferson Gomes Alvarenga é dono da marca Fashion Cria e entre outros trabalhos participou do lançamento da camisa oficial do Flamengo e esteve na Índia para uma temporada de eventos.