Hospital Zilda Arns reforça o atendimento com a instalação de centrais de monitoramento

O Hospital Regional do Médio Paraíba Zilda Arns, em Volta Redonda, concluiu a implantação do sistema de 156 monitores multiparâmetros e nove centrais de monitoramento nas Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) adulta e pediátrica nesta segunda-feira (14). Os equipamentos irão acompanhar em tempo real a condição de saúde do paciente, informando a médicos e equipes de enfermagem o andamento do seu quadro clínico.



O processo de implantação foi iniciado em janeiro e envolveu avaliação do cenário, com mapeamento dos locais; instalação de infraestrutura, treinamentos técnicos; configuração dos equipamentos e operação assistida dos aparelhos.

Os monitores multiparâmetros são equipamentos que acompanham em tempo real a condição de saúde do paciente, informando a médicos e equipes de enfermagem o andamento do quadro clínico ao monitorar sinais vitais como pressão arterial, batimentos cardíacos, respiração, saturação de oxigênio, temperatura corporal e nível de dióxido de carbono.

Os equipamentos foram instalados junto aos leitos dos pacientes. As centrais, com tamanho de 50 polegadas, reúnem os dados dos pacientes em uma única tela e estão situados em posições estratégicas, de fácil acompanhamento pelos profissionais de saúde.

Dentre os benefícios do novo sistema é possível citar a melhoria na qualidade de cuidados na UTIs, o monitoramento contínuo, alertas e notificações constantes, registro e análise precisos de dados, melhoria na coordenação da equipe, aumento da eficiência e da segurança, diminuição na demanda operacional e cumprimento de requisitos regulatórios.

“A necessidade de implantar um sistema de monitoramento nas UTIs é baseada na melhoria da segurança do paciente, na detecção precoce de alterações clínicas, na otimização de recursos e pessoal, na análise de dados, na comunicação entre equipes e no cumprimento de requisitos regulatórios. Todos esses aspectos contribuem para um melhor atendimento e cuidado para com os pacientes”, destaca Caio Larcher, diretor do hospital, que é administrado pelo Ideas em parceria com o Governo do Estado.