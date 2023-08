Quatro apostas levam prêmio da Mega-Sena

Será por 4 a divisão dos 116,2 milhões de reais sorteados pela Mega-Sena na noite do último sábado (12/08). Quatro apostas diferentes acertaram as dezenas sorteadas e o prêmio vai ser dividido em quatro prêmios individuais de 29 milhões para cada apostador.

As dezenas vencedoras foram 04, 06, 13, 21, 26 e 28. Duas das apostas vitoriosas vieram de casas lotéricas em Sinop, cidade do Mato Grosso. Os outros dois vencedores vêm de Fortaleza, no Ceará, e de Uberaba, em Minas Gerais.

Já a quina teve um número 101 vezes maior de vencedores. Foram 404 apostas premiadas. Cada uma delas levará R$ 23.042,04 para casa. Os vencedores da quadra, por sua vez, recebem, cada um, R$ 613,76.. Mais de 21 mil pessoas acertaram pelo menos quatro dezenas.



O próximo sorteio da Mega-Sena acontece na noite de quarta (16/08). Para apostar em seis dezenas, os jogadores pagam 5 reais em qualquer loteria da Caixa no país ou online, pelo aplicativo e pelo site da Caixa Econômica Federal.