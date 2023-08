Acidente de trânsito deixa um morto no Cantagalo, em Niterói

Capotamento aconteceu no trecho conhecido como "Serrinha", no caminho para Piratininga - Foto: Reprodução

Um homem de 68 anos morreu depois que o veículo que dirigia capotou no Cantagalo, bairro da Região Oceânica de Niterói, na noite da última sexta-feira (11/08). O acidente aconteceu na descida da Estrada Francisco da Cruz Nunes, na pista que segue em sentido a Piratininga.

O Porsche Cheyene que o idoso dirigia perdeu o controle no trecho conhecido como "Serrinha" de Piratininga. O motorista foi arremessado ao canteiro de obras com o impacto do capotamento e morreu no local. Agentes do Corpo de Bombeiros foram acionados ao local.

Ao chegarem lá, os oficiais constataram o óbito. O veículo, totalmente destruído, foi parar a alguns metros de onde o corpo estava. Pertences pessoais da vítima também foram encontrados no chão, arremessados pelo acidente. Não há relatos de outras vítimas ou informações a respeito do sepultamento.