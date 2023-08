Campanha da Gentileza: Barcas e VLT arrecadam lacres de bebidas

A CCR Barcas e o VLT Carioca distribuíram urnas em nove estações dos modais para depósito permanente de doações de lacres de bebidas enlatadas. A ação é fruto da Campanha Gentileza “Lacre Solidário”, idealizada pelo Instituto CCR. Todo montante arrecadado será destinado à Apae Rio, que revestirá os itens em renda para custeio das ações beneficentes que realiza.

Nas Barcas, as urnas estão localizadas nas estações Arariboia, Praça XV, Charitas, Paquetá e Cocotá, além do prédio administrativo da Concessionária, na Praça XV, e no Estaleiro. Já no VLT Carioca, os pontos de coleta são as estações Gamboa, Praça XV e Rodoviária, além do centro administrativo do modal, no Santo Cristo.

A iniciativa mobiliza colaboradores do Grupo CCR e incentiva a participação dos clientes para a prática da solidariedade e da ação voluntária.

“Toda a arrecadação dos lacres será destinada a unidades da Apae, localizadas em diversas regiões do país e em áreas de atuação do Grupo CCR”, destaca Ariane Teles, analista de Responsabilidade Social do Instituto CCR e responsável pela campanha.

Ao elogiar a iniciativa, o presidente da Apae Brasil, José Turozi, enfatiza que as doações vão servir para que as unidades, por meio da venda dos lacres, tenham mais uma fonte de recursos, contribuindo assim para a realização dos trabalhos.

“A nossa gratidão ao Instituto CCR pela idealização de uma campanha inovadora e, principalmente, alicerçada em responsabilidade social e de caráter inclusivo. Esperamos que ações como essa façam com que outras entidades, empresas e toda a sociedade possam aderir às nossas causas e, assim, juntos, continuemos fazendo a diferença na vida das pessoas com deficiência e suas famílias”, acrescenta.