Niterói poderá ter linha de ônibus que ligue o centro até a Barra da Tijuca

Um estudo técnico realizado pelo Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro (Detro), para avaliação das linhas intermunicipais de ônibus existentes e possibilidade de criação de outras, analisa a implantação de uma ligação entre o Centro de Niterói e a Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. De acordo com o órgão, esta é uma demanda antiga dos passageiros e chegou ao conhecimento do secretário estadual de Transporte e Mobilidade, Washington Reis, que solicitou sua inclusão nos estudos.

Segundo o Detro, estará sendo verificada a viabilidade de criação dessa linha, em caráter experimental, já nas próximas semanas. Ainda não há previsão de data para o início do serviço, caso a nova linha seja aprovada.

O órgão explica ainda que as novas linhas de ônibus são consideradas experimentais até que haja uma licitação para formalizá-las, pois não há previsão legal para criação de novas linhas sem que ocorra o processo. Linhas experimentais podem rodar por um período máximo de dois anos ou até que haja uma licitação, o que ocorrer primeiro.