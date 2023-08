Professores receberão na quinta-feira salário e restituição de valores

Professores e funcionários administrativos entraram em greve no dia 17 de maio - Foto: Divulgação

Professores e funcionários administrativos entraram em greve no dia 17 de maio - Foto: Divulgação

Os professores da rede estadual de ensino receberão, na próxima quinta-feira (dia 03.08.23), o salário e a restituição de valores descontados em decorrência das quatro paralisações temporárias e da greve ocorrida entre os dias 17.05.23 e 29.06.23.

Leia mais:

➢ Greve de professores da rede estadual completa um mês

➢ ➣ Professores de CIEP em São Gonçalo fazem protesto em meio a greve

"O pagamento da folha suplementar foi antecipado pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro. Já voltamos às aulas e estamos repondo os conteúdos das disciplinas, como acertado em reunião no Tribunal de Justiça", lembra a secretária estadual de Educação, Roberta Barreto