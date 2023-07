Polícia Civil promove leilão de veículos apreendidos em ações policiais

A primeira etapa do leilão acontece nesta segunda-feira (31/08) com 70 unidades - Foto: Divulgação

A primeira etapa do leilão acontece nesta segunda-feira (31/08) com 70 unidades - Foto: Divulgação

Em uma iniciativa pioneira no país, a Secretaria de Estado de Polícia Civil (Sepol) do Rio de Janeiro promove a primeira venda pública em bloco de veículos apreendidos em ações policiais. Ao todo, serão 1.286 automóveis leiloados, entre modelos populares e de luxo.

A primeira etapa do leilão acontece nesta segunda-feira (31/08) com 70 unidades. Os leilões acontecerão de forma on-line e os interessados devem acessar o site Rio Leilões (https://www.rioleiloes.com.br/externo/lotes/42030), que já está aberto para lances.

De acordo com o Gabinete de Recuperação de Ativos (GRA) do Departamento-Geral de Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (DGCOR-LD) da Polícia Civil RJ, os veículos em leilão foram apreendidos em investigações relacionadas a crimes de lavagem de dinheiro, tráfico de drogas, entre outros.

Os recursos adquiridos com a venda serão destinados para investimentos na Polícia Civil, em sua maioria, para a compra de equipamentos, licenças e softwares que reforçarão a atividade investigativa e ampliarão a eficácia do resultado final.

A iniciativa desta modalidade de negociação em bloco foi desenvolvida por uma força-tarefa, denominada “Leilão Já”, capitaneada pelo GRA, por meio de convênios firmados com a Secretaria Nacional de Política sobre Drogas e Gestão de Ativos (Senad) e com o Sindicato dos Leiloeiros do estado; e ato executivo do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. O método já está servindo de exemplo para outros estados do país para aplicação nos mesmos moldes desenvolvidos pela Polícia Civil fluminense.