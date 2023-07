Pai de Santo de Itaboraí faz previsões sobre a Copa do Mundo Feminina - Foto: Divulgação

Pai de Santo de Itaboraí faz previsões sobre a Copa do Mundo Feminina - Foto: Divulgação

Nascido e criado na cidade de Itaboraí, Rodrigo de Carvalho, de 39 anos, é o Pai de Santo mais procurado atualmente no Brasil. Neto de Mãe de Santo, Rodrigo foi criado por sua avó, que era analfabeta e sempre a ajudou, quando aos 7 anos começou a atender as pessoas que procuravam por sua avó.

“Comecei a ajudar a minha avó aos 7 a anotar tudo que ela precisaria para os rituais de seus assistidos. Foi com ela que aprendi muito e comecei a desenvolver minha mediunidade. Desde pequeno comecei a ver meus mentores, uma cigana ao qual se denomina Lídia, e Seu Tranca Rua de Embaré são alguns", disse.

Pai Rodrigo foi evangélico por alguns anos após sua adolescência, onde quase chegou ao cargo de pastor, porém sua mediunidade impediu que ele continuasse na religião.

Sua primeira previsão de maior relevância foi a pandemia do COVID 19. Ele também previu as vitórias de Jojo Todynho, Artur Aguiar e Amanda Meirelles nos reality shows onde participaram. Além disso, o Pai de Santo também previu escândalos envolvendo alguns políticos como Cláudio Castro e que Lula seria inocentado, concorreria as eleições e seria vitorioso, quando o político ainda estava na prisão.

Recentemente, Pai Rodrigo fez previsões sobre a Copa do Mundo feminina.

"Consultando o meu oráculo de búzios e cartas, vejo as seguintes finais da copa feminina 2023, o meu coração está torcendo demais para o Brasil, mas como não conheço de futebol feminino, não sei se é uma missão impossível. Se o Brasil ganhasse, seria maravilhoso. Tendo em vista que é a última copa da Marta (melhor jogadora do mundo por seis vezes)", iniciou Pai Rodrigo.

"Estados Unidos eu vejo como a melhor aposta de vitória, mas como a Alemanha ganhou um jogo de 6x0 parece que também é uma forte candidata, mostram os búzios. Então, vejo para a final Estados Unidos e Alemanha. Entre as finalistas, Estados Unidos, Alemanha e Inglaterra. Estados Unidos ganhou as duas últimas, nunca uma equipe feminina foi campeã 3 vezes consecutivas, caso Estados Unidos realmente ganhe, será um feito. Então, resumindo, Estados Unidos em primeiro lugar, segundo lugar Alemanha e terceiro lugar Inglaterra", garantiu o Pai de Santo.

Pai Rodrigo já foi procurado por diversos veículos de mídia, que tornaram públicas essas previsões, fazendo com que Rodrigo de Carvalho ficasse famoso nas redes sociais, sendo seguido por mais de 100 mil pessoas.

O Pai de Santo realiza atendimento particular em Guaratiba, na Zona Oeste do Rio, e a marcação para consulta pode ser feita por telefone (21) 992540804 ou através de sua rede social @pairodrigodecarvalho.