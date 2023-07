Gonçalense faz apelo na internet e consegue internação da filha com câncer

A jovem Karoline Nunes de Freitas, de 24 anos, comoveu a internet na última terça-feira (25), com o apelo para que a filha, Kimberly Mary, de 1 ano, pudesse ser internada e avaliada em um hospital oncológico.

Moradora do bairro Laranjal, na região Lagoa Seca, em São Gonçalo, Karol, que trabalha com micropigmentação, usou seu Instagram para contar um pouco sobre a situação que estava enfrentando.

"Kimberly tem apenas 1 ano e 15 dias. No dia 19 de julho, fomos à emergência da Intermédica em São Gonçalo, que fica no Hospital São José, no bairro Zé Garoto, pois ela estava com muita sonolência e febre. Chegando lá, a médica de plantão pediu exames de sangue e uma tomografia. Após a tomografia, ela me informou que havia massa no abdômen da Kimberly, que também comprometia o fígado e que o fígado também estava aumentado", contou Karoline.

"Após isso a médica pediu a internação da Kimberly com urgência para investigar a procedência desse tumor. Ela me pediu para ir até a recepção e chegando lá, fui informada que o plano não aceitou a internação dela por conta da carência", concluiu.



Foi então que Karol precisou levar a filha de 1 ano para o Hospital Municipal Getúlio Vargas Filho, o Getulinho, em Niterói, por indicação da médica que atendeu a criança na emergência da Intermédica. Chegando ao local, de acordo com a mãe, a médica plantonista pediu a internação da Kimberly e realizou mais exames.

"Não imaginávamos que pudesse ser algo tão grave, ela foi para o hospital apenas com febre e sonolência. Na tomografia do Hospital Getulinho já saiu o laudo da massa no fígado. Foi então que os médicos foram diretos e falaram que essa massa é um tumor e um possível câncer", contou a mãe de Kimberly.

Karol conta que logo no dia seguinte, 20 de julho, veio a notícia de que o hospital não tinha suporte para o caso da criança e que na rede pública também não haviam vagas.

"Tentamos contato com o plano Intermédica e eles se negaram a fazer a transferência dela, mesmo com suspeita de hepatoblastoma (câncer com origem no fígado), correndo risco de vida. Desde então, o advogado Eraldo Moraes pediu uma liminar, porém o plano não estava cumprindo a ordem judicial", afirmou.

Apelo nas redes

Foi então que Karol viu a necessidade de fazer um apelo, através de suas redes sociais, pedindo ajuda para conseguir a internação da filha, com urgência, para um hospital especializado em oncologia.

"Nunca imaginamos que isso poderia acontecer com a gente. Já me questionei várias vezes do por quê disso estar acontecendo comigo, com a minha filha. Logo eu que sempre cuidei tão bem dela. Mas entendi que isso não tem a ver com cuidado e sim era uma coisa que infelizmente estava nos planos de Deus e tinha que acontecer", declarou a mãe da pequena Kimberly.

A repercussão da publicação foi essencial para que Karol conseguisse, através da triagem do INCA, a internação de Kimberly, pois, geralmente, esse tipo de triagem demora por volta de 30 dias para conseguir internar.

"Minha força vem dela, minha filha é muito carismática, mesmo passando por tudo isso"

Kimberly foi transferida para o Instituto Nacional de Câncer (INCA), na tarde de terça-feira (25), onde segue sendo avaliada, já com a certeza de que está com um tumor e possível câncer no fígado. Mas, de acordo com a mãe, o câncer já é dado como certo pelos médicos.



Kimberly foi transferida para o Instituto Nacional de Câncer (INCA), na tarde de terça-feira (25), onde segue sendo avaliada | Foto: Divulgação

"No começo foi bem difícil, tive crise de ansiedade, mas agora que conseguimos o tratamento, estou tentando ser forte. Meu desejo era que um milagre acontecesse e o médico me dissesse, após o exame, que não tem mais nada na minha filha", declarou Karol.



"Minha força vem dela, minha filha é muito carismática, mesmo passando por tudo isso ela continua sorridente e brincalhona, rindo o tempo todo para todo mundo", concluiu.

*Sob supervisão de Cyntia Fonseca