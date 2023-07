Caminhão em pane complica trânsito na BR-101

Um caminhão em pane sob o viaduto da Rua B, em Manilha, da rodovia Niterói-Manilha (BR-101) complica o trânsito na tarde desta quarta-feira (26). O congestionamento já ultrapassa 10 quilômetros no sentido Rio de Janeiro do Km 287 ao 297. Do km 300 ao km 297, entre São Gonçalo e Itaboraí, são três quilômetros de congestionamento devido ao alto fluxo de veículos.

Segundo a Arteris Fluminense, concessionária que administra o trecho, a faixa direita da Rua B está fechada devido a uma pane veicular.

Motoristas afirmam que a retenção é intensa em todo o trecho.