Fim de semana será marcado por baixas temperaturas

Nesta sexta-feira (21), as temperaturas previstas têm mínima de 16°C e máxima de 24° C. O dia será de sol, com muitas nuvens durante todo o dia e períodos de céu nublado. À noite, o céu ficará repleto de nuvens, mas não há previsão de chuva. Os ventos serão leves durante todo o dia, chegando a no máximo 17 km/h por volta das 18h.

Para o fim de semana, não há previsão de chuva, mas as temperaturas continuarão mais baixas. No sábado (22), o dia amanhecerá com um nevoeiro sobre a região, durante a manhã o céu ficará limpo, e à tarde nuvens voltarão a aparecer. A temperatura mínima do dia será de 14°C e a máxima de 26°C. O dia será de ventos frescos.

Já no domingo (23), a temperatura mínima será ainda mais baixa, com mínima de 13°C na parte da manhã e máxima de 27°C. Assim como no sábado, o dia também amanhecerá com névoa fraca, que irá se dissipar no fim da tarde. A previsão é que os ventos sejam ainda mais fracos que os dias anteriores, com máxima de 14 km/h.

No resto da semana, o tempo deve permanecer com baixas temperaturas, mas sem previsão de chuva.